Attert : flambée des prix lors de la vente de bois du 24 septembre dernier

Premiers constats: plus de 80 personnes (le double des années précédentes) s’étaient donné rendez-vous. Des prix très élevés: prix moyens par stère: 42 €. Certains lots ont été adjugés à 35 € le stère, par contre, les plus beaux lots ont été adjugés à près de 60 €. À titre de comparaison, ces lots étaient adjugés les autres années à +/- 20 € le stère pour les premiers et à +/- 45 € le stère pour les plus beaux.

Questionné à ce sujet, un Attertois confirme: "J’ai acheté un lot de 15 stères. Je n’ai pas besoin de beaucoup de bois cette année. Il m’en reste quelques stères mais face à cette situation, je préfère anticiper et acheter. Je sais, le prix est très élevé mais je suis pensionné et tout le temps pour la faire".

Un autre indépendant de la vallée a le même raisonnement. Il est plus craintif par rapport à l’augmentation du prix de l’électricité.

Affouage abandonné

Lors de la vente, une question a été posée à l’échevin au sujet de l’affouage et pour savoir si cette pratique pouvait être un jour remise en place à Attert. Ce dernier a expliqué: "Cette pratique avait été abandonnée il y a un certain nombre d’années. Cette pratique est tombée en désuétude par le manque d’intérêt de notre population."

Le produit total de la vente de la vente est de 48 000 €. Ce montant est bien plus important que les autres années.

Certains ont dit à l’échevin qu’il était probablement le seul heureux dans la salle. Et répondre: "Et bien non ! Je ne suis pas satisfait d’une telle situation. Que du contraire ! Je me rends bien compte que même le bois de chauffage communal sera bientôt inaccessible à une certaine tranche de notre population."

Il a ajouté égalemen t: "L’essentiel du produit de la vente de bois (tant aux marchants professionnels qu’aux habitants) est réinvesti dans la forêt et plus particulièrement ces quatre dernières années avec la quantité énorme de sapins scolytés. Ce sont plus de 80 000 m3 de sapins épicéa scolytés qui ont été abattus. Nous ne sommes pas en faveur des mesures/aides aux ménages qui profitent à une certaine population qui n’en a pas besoin. Une certaine partie de nos habitants ne se trouve pas dans le besoin, loin de là même. D’autres oui. Nous devons trouver un système qui vient en aide aux ménages qui en ont besoin !"

L’échevin Tassigny signale également que lors de la dernière vente groupée de bois aux marchants professionnels du 19 septembre dernier, le feuillu s’est très bien vendu à des prix très élevés, par contre, les résineux ont chuté.