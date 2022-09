Ambiance médiévale ce samedi 1er octobre 2022 à Neufchâteau

Sur le coup de 14 h, départ avec les cavaliers pour le premier tour du Parc des Moulins. Deux nouvelles saynètes seront à découvrir durant l’après-midi. La première à 14 h 30 est intitulée "Le trésor des Lavandières" ; la seconde, "Le pèlerin et le sanglier" est quant à elle prévue à 15 h. La journée se terminera avec un spectacle nocturne aux lanternes avec les enfants et la complicité des danseuses de la compagnie FLEX. En plus de ce programme d’animations, d’autres activités seront à découvrir durant toute cette journée. Spectacles, marionnettes, combats à l’épée et aux tirs à l’arc, joutes pour enfants et jeux en bois, il y en aura pour toute la famille. Sans oublier la présence de la confrérie des Arbalestriers et des Carabins, des Chasseurs de Dragons de Sedan ou encore des exposés illustrés du vigneron dans le Moulin banal. Présences également de produits artisanaux typiques et de produits du terroir. L’ambiance médiévale risque donc d’être au rendez-vous ce samedi à Neufchâteau.

Entrée libre toute la journée. Retrouvez le programme complet sur le site de la Commune, www.neufchateau.be