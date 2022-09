Une belle maison de village pour Honville

Plusieurs réunions ont été organisées avec la CLDR et la FRW afin de consulter les habitants sur leurs réels besoins. Un consensus a finalement été trouvé et la commune a pu déposer une demande de convention que le ministre de l’époque, René Collin, a signé en juillet 2018. C’est la raison pour laquelle il était l’invité d’honneur lors de la partie académique de cette inauguration. C’est M. Collet qui a été désigné comme auteur de projet en décembre 2016 et c’est l’entreprise Jonkeau qui a réalisé les travaux.

Les Honvillois ont retroussé leurs manches

Le collège échevinal a toujours voulu limiter les coûts quand c’était possible. L’échevin Geoffrey Chetter, qui habite le village et qui a suivi le dossier, a précisé: "Notre volonté a toujours été d’impliquer les associations dans les travaux afin de les responsabiliser et de leur permettre de s’approprier leur salle, comme cela a été déjà le cas avec succès à Strainchamps."

Le comité Honville Animation, présidé par Julien Besseling, a répondu présent et les bénévoles ont retroussé leurs manches et se sont chargés de plusieurs tâches (notamment la démolition de l’ancienne salle, les carrelages, l’isolation, la cuisine, les peintures…). sans oublier Marcel Schutz de l’entreprise TVB, originaire du village, qui même si son entreprise n’avait aucun poste lors des différents marchés, s’est retrouvé embrigadé comme bénévole dans le projet pour la conception du bar et de plusieurs autres postes. Les aménagements extérieurs ont été réalisés par l’entreprise Joachim Spôte…. Le bourgmestre Nicolas Stilmant a conclu: "Cette belle salle, on vous la confie, vous l’avez bien méritée ! à vous, à présent, de la faire vivre !"