Rencontre avec son président, Hendrik Devriese, un amoureux de la nature tombé sous le charme de nos belles contrées.

Qui êtes-vous, en quelques mots ?

Je suis originaire de Wemmel, en périphérie bruxelloise. De formation économiste, j’ai passé ma carrière professionnelle à la Banque nationale de Belgique. À ma retraite, en 2019, j’ai choisi de m’installer à Corbion (Bouillon).

Quel est votre parcours chez Natagora ?

Comme j’étais déjà actif en Flandre chez Natuurpunt, une association de conservation de la nature, j’ai adhéré très vite à Natagora. Je suis devenu président de la régionale Semois ardennaise en 2018.

Vous n’êtes pas scientifique à la base… mais vous l’êtes devenu !

Dès mon enfance, j’étais entouré de livres sur la faune et la flore et mes parents m’emmenaient à des balades nature. En secondaires, j’ai eu l’occasion de visiter les coulisses du Musée d’histoire naturelle à Bruxelles. J’y ai ensuite travaillé pendant tous mes congés d’été ! C’est là que j’ai appris toutes les astuces de la recherche biologique.

Votre spécialité ?

Les sauterelles et les criquets.

Vous êtes également un… piqué de ronces !

Depuis un peu plus de cinq ans, j’ai entamé l’étude des ronces. Il s’avérait que plus personne en Belgique n’étudiait les ronces depuis que les derniers spécialistes étaient décédés. Savez-vous qu’il y a plus de 200 espèces de ronces en Belgique, et que beaucoup restent à découvrir ? On les trouve un peu partout: dans les forêts et dans les haies. Leur particularité est qu’elles se croisent entre elles ; en plus, elles se dispersent lentement.

Vous êtes très impliqué pour la candidature du parc national de la vallée de la Semois. Pourquoi ?

Quand le projet a été lancé, j’ai vu que je pouvais combiner mes deux domaines d’expérience: biodiversité et économie. D’une part, augmenter la biodiversité et, d’autre part, relancer le tourisme durable. Avec les autres bénévoles de Natagora, nous avons participé aux groupes de réflexion qui ont réalisé – sous la houlette des responsables des parcs naturels d’Ardenne méridionale et de Gaume – un exceptionnel travail.