Sainte-Ode: "Hors sol", pour lutter contre un projet jugé mégalo au Celly

"La Province soutient l’ambition du promoteur, à savoir le développement d’un projet touristique d’ampleur contenant notamment la construction de nombreux gîtes de luxe de grande capacité dont tous les bâtiments seront équipés d’un sauna et certains d’une piscine", explique le Collectif.

Une pétition de 3 500 signatures

C’est face à cette situation, justement, que ce collectif citoyen s’est créé il y a bientôt un an pour tenter d’éviter la privatisation et l’urbanisation de cette butte ardennaise. Celle-C-Nous maintient son incompréhension face au commentaire signifiant que "ce compromis avait été rédigé dans l’intérêt général" et continue ses actions. Ainsi, une pétition a été signée et compte à présent plus de 3 500 signatures.

La représentation théâtrale Hors sol sera donc jouée par le Théâtre des Travaux et des Jours ce dimanche 2 octobre à 15 h 30 à Lavacherie et sera suivie par un échange co-animé par le Miroir Vagabond. Prix libre.

Réservation au 084 86 00 54 ou reservations@theatretj.be.