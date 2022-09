Paliseul : 13 couples pour 710 ans de vie commune au total

Claude Brasseur et Anne Schmit se sont mariés le 14 novembre 1957. Ils ont eu 4 enfants, 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Garagiste, Claude a été un des premiers à vendre une Toyota en Belgique, en 66.

Robert Noël et Francine Lejeune se sont mariés le 22 novembre 1957. Ensemble, ils poursuivront les activités de l’entreprise de matériaux de construction initiées par le papa de Monsieur: les établissements Noël. En 1975, ils accueilleront au sein de leur foyer, un petit rayon de soleil du nom d’Eun-Joo. Cette jeune fille leur apportera joie et bonheur. Aujourd’hui devenue médecin spécialiste, elle leur a donné deux petits-enfants.

Jean-Marie Didier et Marie-Thérèse Bayet se sont dits oui le 14 juillet 1962. De leur union naîtront cinq enfants. Jean-Marie a enseigné les sciences durant toute sa carrière à l’Institut Saint-Joseph de Carlsbourg. Marie-Thérèse a été bénévole à la Croix-Rouge durant de longues années.

Albert Collard et Raymonde Denis ont uni leur destin le 24 août 1962. Tous deux originaires d’Opont, il est le fils du bourgmestre et elle, la fille du secrétaire. Régente technique, Raymonde a enseigné à Pondrôme et Bouillon avant de terminer sa carrière comme secrétaire à l’ISM Bouillon. Albert s’est consacré à l’entreprise familiale: la scierie Collard. Le football d’Opont a aussi occupé une place importante dans la vie d’Albert. Ils ont deux filles dont la plus connue est Véronique. Spécialiste des courses de fond, elle a participé aux JO de Barcelone.

Nestor Pierre et Alberte Golinveau se sont mariés le 24 novembre 1962. Alberte a tenu une épicerie avec sa sœur à Dohan, est devenue responsable d’un nouveau magasin à Les Hayons avant d’ouvrir un commerce de peinture, de tapisserie et déco à Bertrix. Son mari était peintre en bâtiment. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.

Jean-Marie Balfroid et Josée Poncelet se sont mariés le 3 juin 1972. Jean-Marie a travaillé pendant 30 ans chez Bourguignon à Chairière comme représentant en café et tabac de la Semois. Ils ont eu deux filles et trois petits-enfants.

Patrick Rutten et Charlotte Muylle se sont mariés le 21 juin 1972. Patrick est spécialisé en chirurgie abdominale et vasculaire. Ensemble, ils auront cinq filles.

Yves Joblin et Josiane Schul se sont mariés le 1er juillet 1972. Ils sont tous deux professeurs d’éducation physique. Ils auront trois enfants et six petits-enfants. Ils s’installeront à Paliseul, dans la première maison construite par la société Thomas & Piron.

Pierre Mazay et Marie Duplicy se sont dits oui le 1er août 1972. Pierre travaillera toute sa carrière au sein du Service Technique Provincial. Marie débutera sa carrière comme infirmière à domicile avant d’être engagée au CPAS de Paliseul. Ensemble, ils auront trois enfants et 9 petits-enfants. Pierre a été conseiller pendant 6 ans et échevin pendant 24 ans.

Christian Domange et Marie Focant se sont unis le 24 août 1972. Licencié en géographie, Christian enseignera la biologie, les sciences sociales et la géographie. De leur union naîtront trois enfants. Lorsque le cadet aura 8 ans, Marie reprendra le chemin de l’école en tant qu’institutrice maternelle.

Marc Crasset et Liliane Collot se sont mariés le 25 août 1972. Marc, fils de maçon, a construit lui-même sa maison à Maissin où ils habitent toujours. Liliane travaillera comme aide sanitaire dans le service "Maternité" du CHA de Libramont de 1972 à 2009. Ensemble, ils auront trois enfants et un petit-fils, Hugo.

Julien Villance et Marie Pochet se sont mariés le 7 octobre 1972. Malgré la perte de leur fils, ils sont à la tête d’une belle famille avec leurs trois filles, leur petit-fils et leurs trois petites-filles. Julien travaillera durant 34 ans aux chemins de fer.

Michel Poncelet et Bernardette Martin se sont dits oui le 22 décembre 1972. Diplômée en logopédie, Bernadette interrompra sa carrière pour s’occuper de leurs trois enfants. Elle sera également déléguée au sein de la Mutualité chrétienne. Professeur de biologie et de chimie à l’ISJ Carlsbourg, Michel est un passionné d’abeilles. La famille s’est agrandie et compte neuf petits-enfants.