À 11 h, une grand-messe solennelle sera présidée par l’abbé Philippe Goffinet, enfant du pays qui a dit sa première messe dans cette même église d’Izel en juillet 1973, il y a donc près de 50 ans. Pour l’occasion, l’harmonie royale Cæcilia d’Izel et la chorale du secteur paroissial animeront l’office.

La messe sera suivie du verre de l’amitié ainsi que d’une exposition et d’un montage vidéo consacrés à l’église d’Izel et son riche patrimoine, notamment, son chemin de croix de Joseph Bontemps et son arc triomphal du père Abraham Gilson. Exposition et montage vidéo ont été réalisés avec l’aide des historiens Emmanuel Grégoire et Henri Carême, la vidéo étant réalisée par Ludivine Swinnen.

L’exposition sera accessible le dimanche 2 octobre de midi à 18h et du lundi 3 au mercredi 5 octobre de 16h à 18 h. L’entrée à l’exposition est libre.