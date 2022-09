Libramont en a assez du tagueur fou et des dégradations sur 2 silhouettes BD

Deux silhouettes de BD pliées à remplacer: 800 euros

L’échevin s’est déjà fendu de deux ou trois coups de gueule sur les réseaux sociaux. Cette fois, il a décidé de marquer le coup en déposant plainte. Ce qui fut fait voici un mois.

Et ce n’est pas tout, ce qui est plus grave, ce sont les actes de vandalisme qui ont touché les deux premières silhouettes du tout nouveau parcours BD: "Une superbe promenade avec de solides silhouettes à taille humaine. Il faut de la force et de la détermination pour les plier comme elles l’ont été. J’ai commandé deux nouvelles pièces, parce qu’il faut les remplacer au plus vite. Elles sont irréparables. Les dégradations appellent les dégradations, on ne peut donc pas les laisser en l’état. Cela va coûter 800 euros et c’est dommage, parce que je préfère investir cet argent à de nouveaux projets qu’à des réparations", poursuit M. Martin.

Même deux boîtes citoyennes jaunes

Autre type de dégradation: deux boîtes jaunes citoyennes à Remagne et à Bras-Bas: "On a tenté de les forcer. C’est dommage, parce que les gens les apprécient. Je sais que ce ne sont pas les villageois ou même des Libramontois qui les ont abîmées. On a en effet vu des membres de camps de jeunesse en villégiature dans le coin en été, rôder autour de ces boîtes", conclut l’échevin qui promet de ne rien lâcher en termes de vandalisme sur le territoire communal libramontois.