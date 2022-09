La famille Postal en concert le 9 octobre

Christophe est le frère organiste. Il a participé en 2001 au CD en hommage à Antoine Toulmonde (pièces pour piano) qui lui avait fait découvrir l’orgue lors de ses études au collège Saint-Joseph à Virton. Avec l’ensemble Quartz, il a enregistré six CD’s. Et, outre ses prestations dans de nombreux concerts de musique de chambre, il est accompagnateur aux académies de Wavre et Watermael-Boitsfort.

Benjamin Postal le flûtiste, fils de Christophe et neveu de Véronique a remporté plusieurs concours internationaux de flûte à bec comme le Mieke Van Weddingen en 2012 et le Nordhorn festival en 2015. Il a participé au Festival de flûte à bec contemporaine à Douai, l’automne musical de Spa, à la conférence des droits de l’homme à Weimar et au concert de Noël de Thuringe à Berlin. Ils feront découvrir des œuvres de Vivaldi, Bach, Mozart, Haendel, Vittorio Monti, l’Ave Maria d’Astor Piazzolla, Echoes of joy pour flûte piccolo d’Hans-André Stamm, une ode à la joie…

Entrée le jour du concert: 15 € (gratuit -12 ans), préventes: 13 € à la Librairie du centre à Messancy, au Centre culturel d’Aubange à Athus, à la Librairie des Faubourgs, à Arlon, sur réservation au 0470/893.463 ou par mail: info@orgues-messancy.be, www.orgues-messancy.be.