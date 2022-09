La Commune de Vaux-sur-Sûre s’offre un nouveau et premier logo

"Comme cela arrive beaucoup autant dans le privé que le public, nous nous sommes dit que ce serait bien d’avoir un logo caractérisant notre commune, explique le bourgmestre Yves Besseling. Le blason utilisé jusqu’à présent, et qui représente les armoiries des Seigneurs de Cobreville, manquait de modernité. L’image qu’il reflétait ne collait pas avec la réalité ressentie par notre population."

Cette nouveauté s’inscrit dans une dynamique plus large, comme le précise le mayeur : "Depuis que nous avons embauché une responsable en communication, Juliette Devaux, nous essayons d’innover au niveau de l’information et de la communication. Ce logo fait partie de ces nouveautés. Nous avons, par exemple, revu le bulletin communal. La 2e édition de cette nouvelle version va d’ailleurs arriver prochainement et comprendra deux autocollants du logo, pour ceux qui veulent afficher leur appartenance à notre commune."

Pour réaliser ce logo, la Commune a fait appel à Coralie Alonso, avec sa société "Become". "Elle vit à Léglise, mais a habité dans notre commune, donc cela a facilité le fait de dégager des tendances qui représentent notre commune, précise Yves Besseling. Elle a travaillé dessus depuis avril ou mai, en amenant de bonnes idées, comme mettre en avant la convivialité qui anime nos villages."

Résultat, un logo rond, reprenant le nom "Commune de Vaux-sur-Sure" étiré sur trois lignes et en partie relié par trois symboles, en forme d’accent circonflexe et de pont, de couleur bleue, verte et orange. Le signe orange souligne les liens et relations entre habitants, le bleu représente la Sûre et le vert le côté nature et balade. "Sur trois lignes, preuve de modernité, plus facile à utiliser, indique la Commune dans la vidéo de présentation. Un rond pour le côté englobant convivial. Une police ronde pour notre côté chaleureux. Une police grasse pour une commune qui s’assume." Ce logo possède également deux autres déclinaisons, avec une forme plus carrée et l’autre horizontale, utilisables selon les formats, supports et situations. Budget de l’opération: 2000 €.

Quid du blason ?

Par conséquent, que va-t-il donc advenir du fameux blason, reconnu par la Communauté française dans les années 80 ? Il ne va pas disparaître, tout en devenant bien moins visible. "Il ne sera plus beaucoup utilisé, reconnaît le mayeur. Il servira dans les cadres conventionnels, dans les échanges officiels. Pour le reste, sur les courriers communaux et nos communications, ce sera le logo qui sera utilisé. Ce sera aussi le cas pour les véhicules communaux, quand ils seront remplacés." Le bourgmestre se dit heureux du résultat. Quant aux citoyens, à eux de se faire leur avis.

Les différentes déclinaisons du logo.

Informer en vidéo

Depuis peu, la Commune de Vaux-sur-Sûre a évolué dans sa communication. Via un bulletin communal entièrement revu, ainsi que des vidéos sur les réseaux sociaux. " Pour les infos générales, nous faisons un post facebook sur notre page, précise le bourgmestre Yves Besseling. Et désormais, sur des sujets plus particuliers, nous utiliserons aussi de la vidéo. " La première vidéo d’un élu, postée la semaine dernière, voit justement le bourgmestre expliquer cette nouvelle manière de communiquer.