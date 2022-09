Conseil communal ce jeudi 29 septembre

Le conseil communal de Fauvillers aura lieu ce jeudi 29 septembre à 20 h à la ferme Simon. On y parlera du projet de parc national ; programmation Leader 2024-2027 et décision de poursuivre la collaboration avec le GAL, de mandater le parc naturel pour élaborer un nouveau dossier de candidature, de participer solidairement au cofinancement de l’élaboration de la stratégie Leader. Contrat de rivière Moselle : approbation du programme d’actions 2023-2025. RAVeL : adoption d’une convention relative à l’entretien des itinéraires. Adoption d’une convention relative à la construction, à l’entretien et à la gestion du réseau « point nœuds » au sein du réseau provincial. Il sera aussi question de l’approbation du cahier des charges et de l’estimation du marché conjoint avec la Commune de Martelange pour la construction d’un hall des travaux… J.-Cl.F.