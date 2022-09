60 ans de mariage pour Gilbert et Georgette Michel-Lamborelle. Gibert sera instituteur à Bourcy et Arloncourt alors que Georgette accueillera les enfants durant plus de vingt ans.

Roger Poncelet et Élisabeth Gilson se sont également unis en 1972.

M. Poncelet sera professeur d’anglais et de néerlandais au Séminaire de Bastogne alors qu’Élisabeth s’occupera de leurs trois enfants avant de devenir surveillante chez les sœurs Notre-Dame.

Même année de mariage pour Pascal Wathelet et Jeanine Plumer. Pascal sera chauffeur durant toute sa carrière pour Courthéoux, puis au TEC alors que Jeanine prendra en charge l’éducation des trois enfants.

Jean-Marie Urbain et Marina Pierrard, mais aussi Émile Rosière et Marguerite Marenne ont fêté 60 ans de mariage.

50 ans de mariage

Edmond Godfrind et Marie-Rose Martin ont géré leur société d’électricité puis de chauffage. Jean-Louis Gaillard sera engagé à la Good Year à partir de 1973 alors que Gaby effectuera toute sa carrière comme étalagiste indépendante. Mélomane averti, Jean-Louis est auteur compositeur et membre du centre culturel de Bastogne. Après différents boulots, Guy Paligot entre à la régie des routes. Le 5 avril 1972, il a épousé Suzanne Nicolas qui sera engagée durant une grande partie de sa carrière à la maison de repos Sans Souci. Ils vivent à Foy. Baudouin et Nicole Defêchereux-Lambillon ont marqué la vie de Bastogne comme restaurateur "Au Vivier", puis "Au Sablon".

Jacques Gélis et Béatrice Gérard, originaires de la région de Bastogne, feront leur carrière dans la région de Gerpinnes : Jacques fabriquera des cercueils alors que Béatrice sera infirmière à l’hôpital de Charleroi. Ils retrouveront Bastogne à la retraite. Marcel Saudmont officiera comme douanier durant toute sa carrière. Il s’unira à Nadine Balon le 9 mai 1972 qui sera gardienne d’enfants et technicienne de surface à la clinique de Bastogne. Joseph Abinet et Josette Kaiser consacreront leur vie à leur exploitation agricole à Marvie.

Jean-Claude Cremer, ingénieur à Wiltz, s’est investi en politique depuis 1982 et sera échevin de 2000 à 2012. Il fut conseiller provincial de 1981 à 1987. Il s’investira dans de nombreuses associations. Christiane Zévenne a vu passer des générations de petits bambins à l’école de la Californie.