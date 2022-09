A Chassepierre, Cabarello chante la rue en octobre à la salle du Breux

Les originalités de Cabarello

Tout en restant chorale, Cabarello se démarque par quelques originalités chaque fois renouvelées. "Pour le thème de cette année il aurait été facile de prendre toutes des chansons dont le titre évoque une rue. J’ai préféré partir de l’idée de chanter ce qui se passe dans la rue. Un peu comme si la rue elle-même racontait son quotidien". Pour y parvenir, comme d’habitude exclusivement de la chanson française, l’éventail est large avec aussi bien des chants récents de Calogéro, Fiori et Soprano que des générations précédentes avec Ph. Swann Rapsat, E. Piaf, G. Brassens, Bourvil, J. Dutronc etc. "Pour chaque thème, le décor de la scène et de la salle est pensé et conçu par les choristes, tout comme le choix des costumes".

Tout le travail sur scène est accompagné au piano par Sébastien Lecuivre et soutenu par une sono et des lumières manipulées par Patrick Goffin. Le public, installé autour de tables, a l’opportunité, après le verre de bienvenue offert par Cabarello, de se désaltérer et se sustenter pendant le spectacle grâce aux rhétos de Sainte-Anne.

L’entrée est fixée à 14 € et les réservations obligatoires au 0496 45 58 89.