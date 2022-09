Une décision qui n’a pas été prise de gaieté de cœur par Marcel Kauhaus son gérant.

Plusieurs facteurs expliquent cette décision mûrement réfléchie. "En avril dernier, nous avons reçu notre régularisation au niveau de l’électricité souligne le gérant. Alors que la consommation est la même que les autres années, nous avons dû rendre plus de 4 000 euros ! Quand je demande pourquoi une telle hausse, on m’explique qu’elle provient du coût du transport de l’énergie. Je n’ai pas cherché à en savoir plus".

Pourtant, l’artisan dispose d’un contrat fixe d’une durée de trois ans, ce qui explique encore moins cette hausse de prix. "Depuis lors, nous avons un acompte mensuel qui est passé de 1800€ à 2 500 € ! C’est énorme !".

Marcel Kauhaus rappelle que tout ce qui est produit dans la boulangerie chauffe et refroidit, la consommation est donc importante.

16 heures de travail par jour, 6 jours sur 7

Au-delà de l’augmentation des prix de l’énergie, le gérant souligne d’autres difficultés liées au métier.

"Le ras-le-bol est général souligne-t-il. On fait des journées de 16 h, six jours sur sept. Et on doit toujours payer davantage les nombreuses taxes mises en place par le gouvernement". Marcel Kauhaus pointe également les soucis liés au personnel. "Pour beaucoup, le travail passe au second plan. On se met en incapacité de travail pendant plusieurs mois et c’est le gérant qui trinque. D’une part en payant le premier mois de maladie et d’autre part en multipliant les heures de travail pour compenser l’absence". Sans oublier les nombreuses augmentations liées à la hausse des prix des matières premières.

"Répercuter la hausse des prix sur nos marchandises n’était pas dans notre philosophie".

Le commerce sera définitivement fermé ce dimanche

Tous ces facteurs auront donc eu raison du petit commerce local.

"On veut stopper avant de creuser un trou explique Marcel. On ne sait pas du tout vers où on va, le risque est beaucoup trop grand".

Après une réunion avec son comptable, il s’est avéré que le commerce ne peut pas être mis en faillite vu les comptes sains.

"On arrête tout simplement nos activités, le commerce ne sera pas à remettre. Vu les dernières années difficiles, nous n’avons pas su investir dans le rafraîchissement de nos locaux. Le léguer tel quelle n’est donc pas possible".

Avec un pincement au cœur, la pâtisserie du Hérou remercie ses nombreux clients.

Heureusement pour Marcel, ce dernier dispose d’une porte de sortie puisqu’il est déjà engagé dans une boulangerie au Luxembourg.