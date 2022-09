Sport pour tous : de nouveaux espaces se construisent au Centre sportif de Léglise !

Le skatepark avant le padel et la piste d’athlétisme

Lors de ce rendez-vous, la toute nouvelle aire de skatepark a été inaugurée. Un outil indispensable pour le Makio Roller Club de Léglise ainsi que les nombreux jeunes qui en étaient demandeurs. Il se compose d’un module pour le roller et un autre pour la pratique du skateboard. Pour rappel, ce nouvel espace de jeu a été créé sur fonds propres via la Régie communale autonome. Prochainement, deux terrains de padel viendront compléter l’offre sportive. À longue échéance, une aire de loisirs d’athlétisme verra le jour. Les amateurs y trouveront 6 couloirs de 130 mètres de long afin de pouvoir travailler la course et le sprint, Il sera également possible de pratiquer le saut en longueur, le saut en hauteur et le lancer du poids grâce aux aires prévues à cet effet. Enfin, un espace sera disponible pour éventuellement aménager un terrain de hockey outdoor.