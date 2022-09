Saskia Guérard, kinésiologue au service du bien-être animal

L’animal, miroir de son maître

"90% du temps, les angoisses de l’animal sont le miroir des émotions de leur maître. Ce sont de véritables éponges. On s’en rend compte encore plus quand on travaille en médiation animale, avec le maître", continue la kinésiologue. La séance se termine justement sur une séance de médiation, et le résultat est bluffant. Au fur et à mesure que Gaëtane se détend, Hashtag change de comportement, passant d’une anxiété manifeste, recroquevillé sur le canapé collé à sa maîtresse, à un air détendu, couché sur le dos, les quatre pattes en l’air. "Les animaux sont des êtres extrêmement sensibles. Ils gèrent, en plus de leurs émotions, celle de leur maître, à qui ils vouent un amour inconditionnel."

Du secteur bancaire au bien-être animal

Après avoir travaillé 20 ans dans le secteur bancaire, Saskia Guérard, qui vit à Athus, s’est reconvertie et possède son bureau à Rodange (Luxembourg). Kinésiologue depuis maintenant deux ans, elle s’est formée en kinésiologie animalière en Normandie, en France. "Je me forme depuis plus de dix ans, ayant une très forte sensibilité énergétique avec les êtres humains et les animaux. J’ai fait une formation de naturopathe animalière, mais je cherchai des outils pour aller plus loin. Mon but premier est le bien-être animal, mais j’ai une vision pluridisciplinaire, qui me permette de travailler à leur bien-être émotionnel, physique ou mental. C’est pour ça que je me suis formée en kinésiologie, puis maintenant en médiation. Je suis également distributrice de croquettes naturelles. Je vois le bien-être animal à 360 degrés, et cela passe par de multiples aspects." Le fait que les animaux sont des êtres sensibles n’est aujourd’hui plus une question, c’est prouvé scientifiquement. Et Saskia Guérard se bat pour leur offrir les mêmes soins qu’à leurs maîtres. "Quitter le confort d’un salaire luxembourgeois est difficile, on ne va pas se mentir. Mais je trouve du sens dans ce que je fais, et je veux être la porte-parole de ces êtres sensibles, qui non seulement ont leurs propres émotions mais absorbent celles de leur maître et de leur foyer. Ce métier m’apporte une reconnaissance via leur bien-être qui n’a pas de limite."