Le rendez-vous, annulé ces deux dernières années, n’a pas annihilé la ferveur des organisateurs, et tout se met en place. "Nous avons lancé les invitations comme d’habitude, et on peut dire que du côté exposants, les réponses positives affluent. On sent un véritable engouement pour ce genre de retrouvailles. Sous le chapiteau qui accueille traditionnellement artisans de tradition, artistes et créateurs locaux, les espaces deviennent rares pour accueillir de nouveaux stands", explique le président José Bosseler. À l’extérieur, on retrouvera les stands didactiques habituels offrant conseils et analyse de fruits, du Centre agronomique de Gembloux, des Croqueurs de pommes de Lorraine, et des produits de bouche avec la pomme déclinée sous toutes ses formes. Quelques espaces restent disponibles dans la rue, mais sont à réserver au plus vite (063 67 58 03).

Cette année encore, le public bénéficiera de nombreuses animations musicales avec des groupes déambulatoires, des clowns. Divers stands d’animation occuperont également la rue. Plusieurs groupements et associations locales (football, amicale de parents…) seront présents.

À noter également que les comités des deux salles Cléo (063/67 85 65) et Patria (063/44 56 65) ont repris la belle habitude de servir à midi des repas dont la pomme sera reine (sur réservation).

Et pour ceux qui ne possèdent pas de verger, il sera bien évidemment possible de faire provision de pommes auprès de producteurs locaux et professionnels avec des variétés anciennes ou traditionnelles. Et il faut dire qu’après le Covid, la nature a particulièrement bien garni les arbres fruitiers !

Depuis plus de 30 ans, ce rendez-vous gastronomique et festif fait la réputation de ce petit village gaumais. Bref, le dimanche 9 octobre, la rue sera bien animée de 9 à 18 h.