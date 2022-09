l’AMO Mic-Ados de Marche célèbre ses 40 ans d’aide à denombreux jeunes

Membre de l’organe d’administration, Isabelle Lefèvre, ancienne présidente de Mic-Ados, a retracé le brillant chemin parcouru en 4 décennies. "En 1982, deux stagiaires assistante sociale, Christine Mahy et Pascale Coquel, ont mis sur pied un projet dans le quartier de La Fourche à Marche, cité d’habitations sociales, développe celle-ci. La Chenille, nom donné à la maison de quartier qu’elles créent et qui deviendra en 1985 l’ASBL La Chenille. En 1992, elle reçoit ses premiers subsides de la Communauté Française. Elle est reconnue ASBL d’Action en milieu ouvert et devient Le Miroir Vagabond. Pour plus d’efficacité, en 1995, elle donne naissance à 2 structures différentes. Le Miroir Vagabond, qui est reconnu en tant que Centre d’expression et de créativité (CEC). Et Mic-Ados, qui poursuit le travail de l’AMO, et agréé et subsidiée par l’Aide à la Jeunesse, nom inspiré du jeu du même nom en référence à la démarche systémique qui caractérise la philosophie du travail en AMO. Mic-Ados s’installe dans le centre de Marche. Un an après, suite à un incendie, elle déménage et partage ses locaux avec Infor Jeunes."

Un passage en catégorie 4 en cadeau

Isabelle Lefèvre poursuit: "En 1996 aussi, le service est agréé en catégorie 1 et engage trois personnes, et en 1999, s’installe au 21 rue des Brasseurs à Marche, son adresse actuelle. En 2000, deux nouveaux emplois sont créés, et Mic-Ados lance un projet sur l’aide scolaire, qui deviendra l’actuelle École des Devoirs reprise, par la Ville de Marche. En 2004, il est agréé en catégorie 3. En 2005, on ouvre une permanence à La Roche, et peu après, une antenne à Barvaux."

Last but not least, l’AMO a reçu une magnifique reconnaissance de son travail en guise de cadeau pour ses 40 ans, un passage en catégorie 4 le 1er janvier 2022. "Ce qui nous permet d’étoffer l’offre de services et les projets, pour répondre à des besoins sans cesse croissants", sourit Isabelle Lefèvre.

À l’image de la croissance en 40 ans de l’AMO, qui n’est pas près de stagner.

Une porte ouverte sans rendez-vous

Organisée à la maison de village de Humain, la fête d’anniversaire a aussi été rythmée par une balade en petits groupes. Au cours de laquelle ceux-ci avaient à ouvrir trois enveloppes, et répondre à des questions en lien avec cinq droits: au logement, aux loisirs et au repos, à la santé, à l’information et à l’éducation. "Ces droits sont un bon aperçu des valeurs qu’on défend, des bases sur lesquelles reposent nos projets, note Valérie-Anne Adam, présidente de Mic-Ados. Ils font partie du diagnostic social réalisé tous les 3 ans, un outil de travail qui nous permet de mieux connaître notre territoire et ancrer nos projets. Cette balade était à l’image de notre travail, avec le fait de cheminer ensemble, de se mobiliser, de faire, d’être dans du concret, de créer. Il y a aussi ce contact avec l’extérieur, le fait de sortir de nos bureaux pour aller à la rencontre."

Au sujet du droit au logement, elle cite un projet. "Depuis 2018, Hargi’Jeunes, est un projet de mise en autonomie pour les jeunes de 16 à 22 ans, mené en partenariat avec l’AIS Nord Luxembourg et le CPAS de Marche. L’objectif est de permettre aux jeunes plus vulnérables d’accéder à un logement tout en étant accompagnés". Et d’insister: "Mic-Ados, c’est aussi une porte ouverte sans rendez-vous, un accueil du jeune qui ne va pas bien ou a juste besoin de se poser".

Valérie-Anne Adam cédera par ailleurs en décembre son poste de directrice à Sophie Bouchat, pour se lancer dans une activité totalement indépendante de l’AMO. "Sophie travaille déjà à mi-temps, elle maîtrise parfaitement la philosophie de l’AMO, insiste celle dernière. Son travail d’interpellation lui est chevillé au corps. Sa bienveillance en fera une parfaite interlocutrice."