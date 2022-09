Hubert Seyll et Simone Turbang se sont mariés à Toernich le 14 septembre 1957. Hubert a travaillé à l’usine des Hauts Fourneaux en France et au Grand-Duché jusqu’à sa pension, tandis que Simone s’est occupé de l’éducation de leurs trois enfants.

Trois enfants, Gérard, Chantal et Christiane, qui sont venus combler de bonheur de ce sympathique couple de la place du Luxembourg, qui a fait beaucoup de vélo en groupe avec le club des Trois frontières à Messancy. Hubert a encore grimpé le Ventoux à 63 ans, tandis que son épouse le suivait en voiture. Les jubilaires jouissent aujourd’hui de l’affection de 6 petits-fils et de 5 arrière-petits-enfants.

Noces de diamant

André Loix et Monique Goffin se sont mariés à Seraing le 4 août 1962.

C’est à l’école Technique de l’État qu’André fera toute sa carrière en tant qu’enseignant et prendra sa prépension en 1993. Après son mariage, Monique s’occupera de l’éducation de leur fils Jean-Michel.

Pendant près de 40 ans, Monique sera une bénévole active au sein "de vie féminine" à Fouches et en deviendra la présidente. Actuellement, Monique et André regardent grandir trois petites-filles ainsi que trois arrière-petits-enfants.

Noces d’or

Jean-Marie Denis et Françoise Frisque se sont mariés à Saint-Servais le 30 septembre 1972. En 1967, Jean-Marie sera engagé comme dessinateur à la caserne Callemeyn et y restera durant 4 ans. Il poursuivra ensuite sa carrière de dessinateur et contrôleur des travaux à Namur au Ministère de l’agriculture.

En 1980, Françoise sera engagée à la pharmacie Multipharma de Belgrade et y restera jusqu’à sa pension à l’âge de 65 ans.

Marc Hebbelynck et Marie-Anne Marchal ont convolé en justes noces le 6 mai 72 à Arlon. Marc exercera diverses fonctions au sein de l’école militaire. Depuis 2015, Marc est membre du club de tir à l’arc et en est le secrétaire depuis 2016.

Après ses études à l’INDA, Marie – Anne sera engagée à la banque Générale à Luxembourg. C’est ensuite au GB d’Arlon qu’elle poursuivra sa carrière durant 37 ans. Le couple a eu deux filles Donatienne et Véronique et jouit de l’affection de trois petits-enfants: Florian, Érine, et le petit dernier Aaron.

Christian Leyder et Nadine Dabe se sont mariés à Vaux-sur-Sûre le 1er septembre 1972. Christian sera engagé à la Good Year et y fera carrière jusqu’à sa pension.

Après son mariage, Nadine s’occupera de son ménage et de l’éducation de leur fille Laurence.

C’est avec beaucoup d’amour que nos jubilaires de la rue de la Synagogue gardent leurs trois petits-enfants: Thomas, Lili, et Nell.