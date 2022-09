Halanzy : BJC-Gaume annonce sa saison culturelle et sportive

Il est des rendez-vous annoncés de longue date comme celui programmé le vendredi 28 octobre (hall polyvalent d’Arlon) pour une nouvelle édition d’un blind test géant. Avec l’animateur Pascal Michel, la barre des 1 200 personnes devrait être largement dépassée, d’autant plus qu’une partie des bénéfices de la soirée sera virée à l’opération Viva For Life (7 €, dont 2 reversés directement à Viva For Life). Des récompenses seront accordées aux équipes apportant la "Meilleure ambiance" et lqes "meilleurs déguisements".

Le calendrier s’est complété avec d’autres dates. Le jeudi 29 septembre, dans la salle du Cercle Saint-Remy (20 h) à Halanzy, Alex Rogan revient avec son show magique plein d’illusion et de magie (23 €).

Le foot et le sport aussi

D’autres soirées devraient attirer un public différent: du 21 novembre au 18 décembre, la campagne des Diables rouges au Qatar sera retransmise sur écran géant dans l’ancien cinéma d’Halanzy (entrée libre).

Le samedi 14 janvie r, Pierre Theunis arbitrera un match entre deux fratries, les Saive et les Taloche. Autour de la table, du ping-pong, de l’humour et des réparties où l’impro sera inévitablement de la partie. À découvrir au centre sportif et culturel de Virton (38 €).

Le traditionnel repas-spectacle de fin d’année se tiendra à nouveau au Franklin à Virton avec le dimanche 11 décembre un show haut en couleur proposé par La "Fada’s Family". Un spectacle varié et divertissant pour les jeunes et les moins jeunes (45 €, repas et spectacle inclus).

Début d’année 2023, la troupe qui avait présent une version de Notre-Dame de Paris revient le 25 février au RoX à Rouvroy pour "Back to Seventies", un spectacle centré sur les plus grands tubes des années 70 (35 €).

La saison 2022-2023 de BJC-Gaume se clôturera le samedi 29 avril comme de coutume au hall polyvalent d’Arlon avec un concept en cours de finalisation.

0475 69 28 58 ou 0498 500 485, Réservation via versement sur le compte BJC BE25 7512 0556 6682.