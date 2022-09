Donner l’envie du sport aux ados

La journée s’est terminée par une énorme flash-mob, un rassemblement où tous les étudiants ont dansé sur une chorégraphie apprise durant la journée. Notons que tous ces jeunes ont été pris en charge par la septantaine d’étudiants en éducation physique de la Haute École Robert Schuman de Virton.

Tintigny, la 1re commune sportive

Samedi était consacré aux familles tout en accordant une attention particulière aux adolescents. "Difficile de chiffrer le nombre de personnes mais les visiteurs étaient au rendez-vous", estime Bruno Meunier. Durant cette journée, c’était également le retour du Trophée des communes. Trois ados, un adulte et un membre du conseil constituaient chacune des seize équipes communales présentes. Après les affrontements sur plusieurs activités sportives, c’est la commune de Tintigny qui a gagné le trophée pour la seconde année consécutive.

Important de promouvoir le sport dès l’enfance

"Bouge ton sport" est le fruit d’un partenariat entre la commune de Libramont-Chevigny, la Province de Luxembourg, la Haute École Robert Schuman et l’Adeps. "Cibler la période de l’adolescence est important, poursuit Bruno Meunier. Nous n’avons pas de chiffres officiels sur le décrochage sportif en province de Luxembourg mais on peut constater que le surpoids et l’obésité sont présents chez de nombreux adolescents." D’où l’importance d’agir via ces journées mais également plus tôt, chez les enfants du primaire. "Depuis quelques années, la Province organise ‘‘En sport aussi… Une ardeur d’avance’’ chez les 5e et 6e primaires. Nous sommes actuellement en train de réaliser une étude sur les effets de cette opération depuis 2004. Les résultats tomberont en début d’année 2023 et seront un bon indicateur concernant le sport chez les jeunes", termine Bruno Meunier.