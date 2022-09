Boulangerie fermée à On: «1.450 € d’acompte, c’était intenable»

Le prix du jour est toujours sur l’étiquette du paquet de beurre

« Le prix de quasi toutes les matières premières a doublé, à l’image de la farine ou de la crème fraîche », développe Justine Hayon. « Le beurre, n’en parlons même pas. Un pot de 10 kg de beurre spécial pour les viennoiseries est passé de 60 à 119 €. Il est même mentionné prix du jour sur l’étiquette. C’est tout dire. L’énorme hausse du prix de l’électricité a été le coup de massue. D’un acompte mensuel de 290 €, notre facture est passée à presque 600 € en début d’année. Et on a fait une simulation via le site d’Engie sur base d’un relevé de compteur. On passerait à 1485€ lors de la prochaine révision. Il fallait stopper l’hémorragie. »

« On travaillait 7 jours sur 7, pour du vent, au final »

Il y a 3 ans qu’Emmanuel Englebert et Justine Hayon avaient ouvert Du Pain sur la Planche, les samedi et dimanche, complémentairement à leur activité professionnelle principale. «Dans une annexe de notre maison qu’on a aménagée », précise cette dernière. « On a consenti un crédit pour réaliser des travaux, acheté du matériel,… On va continuer à produire des gaufres que l’on vend en dépôt, pour tâcher de rembourser celui-ci. On ne les produit qu’une fois par semaine. La consommation énergétique est bien moindre.» Justine Hayon ajoute encore. « Des gens qui ont déjà une activité font tout pour s’en sortir. On travaillait 7 jours sur 7. Tout cela pour du vent au final ! »