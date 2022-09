Barvaux: 26 employés, dont 8 médecins, dans la maison médicale rénovée

Des travaux de rénovation ont donc été entrepris, sur fonds propres et subsides pour un résultat plus en adéquation avec les besoins et qui comprend cabinets de consultation, salles de réunion, espaces collectifs et ascenseur.

Aujourd’hui, l’équipe en place compte 26 personnes (dont 8 médecins) et une vingtaine de bénévoles, tous animés des mêmes valeurs de solidarité.

3 000 patients fréquentent la maison médicale

Adhérer à la MM, c’est adhérer à des valeurs de prévention, de partage, de justice sociale, privilégier une approche pluridisciplinaire et une prise en charge globale. Les médecins interrogés ajoutent: "On y travaille aussi pour l’esprit d’équipe, la cohésion et l’entraide." À côté du médical, il y a aussi des aides plus pratiques comme l’accompagnement par une assistante sociale pour réaliser certaines démarches administratives ou des activités de bien-être.

À Barvaux, la MM compte 3 000 patients. Certains s’engagent bénévolement dans des groupes de travail mixtes (professionnels de la santé/patients), pour collaborer à des projets divers: groupes de parole sur les dépendances, sur le cancer, rédaction et vulgarisation d’articles pour le Santé magazine, organisation de balades… le GPS (groupe de patients solidaires) est particulièrement actif. "Nous sommes convaincus qu’avoir une vie sociale riche contribue au bien-être et à une meilleure santé", nous dit Céline, animatrice en prévention. Elle ajoute: "Tout cet accompagnement ne pourrait s’envisager sans le partenariat précieux de différentes associations de la région comme la Maison source, Socrate, les restos solidaires, Integra, Clairval et d’autres encore."

Pour rester dans la globalité, la MM propose aussi un site internet relifté pour l’occasion et un tout nouveau logo, à voir sur www.mmbarvaux.be.