A Chiny, il n’y aurait plus que 19 messes chantées par an... Pour des raisons d’économie?

Dans l’ordre du jour de la séance de ce lundi le point n° 16 est on ne peut plus laconique: Fabriques d’églises – Exercices budgétaires 2023 – Budgets. On sait, ce n’est pas nouveau, que les interventions communales pour les fabriques sont régulièrement dénoncées et que certains, depuis pas mal de temps, voudraient bien les revoir à la baisse « Après avoir réalisé une étude objective des coûts concernant le fonctionnement des différentes fabriques d’église (FE) de la ville de Chiny, nous proposons la ligne suivante: La règle générale qui s’applique à toutes les FE et qui est menée actuellement est celle de gérer, en bon père de famille, les dépenses ordinaires ».