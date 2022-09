2 500 enfants épaulés en 30 ans

Il y a trente ans, en août 1992, au départ de Vielsalm, l’abbé Jean-Marie Thomas, Claudine et Jean-Claude Heyden-Gillardin et Phillipe Van Noppen fondaient l’ASBL "Amigo Negro José." Fruit d’une rencontre avec des amis boliviens, cette ASBL s’était fixé comme but d’aider les enfants défavorisés d’Oruro en Bolivie. En trois décennies, si l’ASBL a vu apparaître de nouveaux membres prêts à s’investir, les fondamentaux, eux n’ont pas changé. Bien au contraire. Ils sont de plusieurs ordres et avaient été fixés dès le départ: "Il s’agit de nourrir, loger et offrir l’accès aux soins aux enfants et leur permettre de vivre dans un contexte familial sécurisant. La formation et l’éducation sont également au centre de nos préoccupations, tout comme l’aide sociale, juridique. L’aide en cas de situation de crise figure également dans nos priorités, tout comme la protection des enfants qui, issus d’un milieu défavorisé, sont encore plus vulnérables", note-t-on du côté de l’ASBL.