Si on n’est plus sur deux étages comme par le passé, on y a gagné en convivialité. Des commerçants se prêtant au jeu du catwalk, une exhibition sans stress avec la famille et les amis dans la grande salle et le long du tapis. On voyait que le public prenait tout autant de plaisir à découvrir les modèles que les tenues. Des mannequins d’un jour, sans complexe, et bien ancrés dans la vie de tous les jours. Un sourire et une grimace pour un clin d’œil à un ami. C’est aussi sympa ! Et tout bon pour l’image du commerce qui rame pour le moment à Arlon.

Il n’y avait pas que du vêtement, mais aussi des accessoires comme des lunettes, des chaussures, pour évoquer cette mode automne-hiver. En quarante minutes, l’histoire était bouclée et terminait en fanfare cette Lux Fashion Week arlonaise 2022.