De là, à les porter comme vêtements, il n’y a qu’un pas qu’a franchi Marie Shrevens, une habitante de Rossignol. Elle a fait sensation avec son stand à la Lux Fashion Store. Les organisateurs avaient bien compris le potentiel de la créatrice de la Lunerie en lui donnant une place au milieu de la grande salle. Et c’est vrai qu’il a de quoi déconcerter. "Je travaille beaucoup la nuit, d’où la lune, et je trouve aussi que c’était joli et cela faisait ‘‘Fabrique de rêves’’."

Un manteau à 350 €

Si votre genre est plutôt baba cool ou que vous aimez être sous les regards, c’est l’habit rêvé. Il fallait l’oser et cette customisation, plutôt cet up-cycling est bien dans l’air du temps.

"C’est partager des créations funs, mais aussi responsables et mettre en avant l’aspect écologique du processus, l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes. Je chine en brocantes, en vide-greniers, sur internet. C’est essentiellement des serviettes-éponges, des couvertures en laine, mais j’ai déjà fait aussi des kimonos en couvre-lit, toujours du vintage. Le but est de remettre en circuit des matériaux existants."

Les produits se déclinent en trousses, chapeaux, bobs, vestes, mais aussi pulls, manteaux. Avec de tels matériaux portés sur soi, ce sera difficile de faire l’unanimité, mais en matière d’originalité, c’est le pari gagnant.

Bémol, ce n’est pas donné: le bob est à 50 €, et le manteau à 350 €. "C’est le prix d’un travail fait main, qui est payé correctement et ce ne sont que des pièces uniques, dit la créatrice qui travaille à mi-temps dans un centre culturel. Je ne sais pas si je vais en vivre, mais en tout cas, je suis heureuse de créer dans mon atelier."

Instagram: lalunerie