Le Bilboquet souffle ses quarante bougies

Le Service d’accueil d’enfants « Le Bilboquet » existe depuis février 1981. Au fil des années, le Service a connu beaucoup d’évolutions. En effet, ses revendications, donc celles des accueillantes, ont finalement été entendues. Petit à petit, elles ont vu leur protection sociale s’améliorer avec notamment l’indemnité de mutuelle, le contrat de travailleur à domicile ou encore plus récemment la reconnaissance en tant que salarié. Le Bilboquet fonctionne en tant qu’association de CPAS Chapitre 12 et couvre huit communes : Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Paliseul, Tellin et Wellin.