Le coût se monte à 13 millions€ en partie subsidiés. "On a créé une nouvelle aile et reconditionner le bâtiment existant pour améliorer les conditions de vie des résidents et les conditions de travail du personnel", se réjouit le maire François Culot.

Nicolas Schiltz, président du CPAS: "On a maintenant une maison de repos et de soins opérationnelle avec une capacité de 120 lits (soit 40 de plus), productrice de bien-être pour ses résidents, insérée dans le tissu social de la ville et avec une trajectoire financière à l’équilibre"

Par sa structure grandissante, la MR/S répond aux normes de qualité pour les résidents et offre un outil de travail performant avec du matériel adéquat pour les équipes.

L’accueil, se trouvant désormais dans la nouvelle aile, se veut ouvert sur l’extérieur.

30 chambres pour résidents aux troubles cognitifs

Dans cette extension, au niveau -1 sécurisé se trouvent 30 chambres pour les résidents aux troubles cognitifs (ex: Alzheimer) qui disposent d’une terrasse.

"Au rez-de-chaussée, nous avons désormais 30 chambres tandis que les étages accueillent une trentaine de chambres chacun. Au total, pour l’ensemble du bâtiment, nous avons désormais 120 chambres auxquelles s’ajoutent deux chambres pour des courts séjours", explique Didier Steinbach, directeur de la MR/S.

Ces nouvelles chambres équipées de salles de bains individuelles spacieuses, ainsi que de télévisions et de frigos sont également munies d’un système d’appel pour plus de sécurité.

Proche de l’accueil, l’ancien bureau du directeur permet de relier les deux ailes et d’accéder au restaurant qui lui n’a pas changé.

À quelques pas de là, les trois kinés peuvent enfin profiter d’une salle flambant neuve équipée de vélos adaptés et d’installations permettant d’effectuer des exercices de rééducation. Côté loisirs et bien-être, les résidents disposent d’une salle pour bricoler ainsi qu’une salle d’animation située dans l’ancien sas d’entrée, un espace zen, un local coiffure et une salle informatique.

Des espaces bien-être sont également aménagés à chaque étage.