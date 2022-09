Une nouvelle unité scoute de 50 jeunes est née à Fauvillers

Cette unité "La LU019" a été créée par quatre parents expérimentés dans le scoutisme.

Il s’agit de Mélanie Lampe (cheffe d’unité), Catherine Gillet (secrétaire), Nicolas Reichling (sous-chef d’unité) et Jérôme Coumans (trésorier).

C’est une chance pour les enfants la commune qui devaient parfois faire plusieurs kilomètres pour trouver un mouvement de jeunesse. Dans leur village, ils auront à présent la chance d’être encadrés par des jeunes qu’ils connaissent d’ailleurs parfois déjà des plaines du CPAS et qui vont insuffler une dynamique qui durera de longues années.

Pour le bourgmestre Nicolas Stilmant: "C’est en tout cas une jeune équipe motivée et encadrée par un staff de quatre parents qui connaissent bien les mouvements de jeunesse et qui sauront les aider, tout en les laissant prendre leur autonomie. Le collège souhaite évidemment que l’initiative fonctionne, nous serons donc en appui pour la mise à disposition de locaux et pour la communication."

Quatre parents et neuf animateurs

Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement de jeunesse existe dans la commune.

À la fin des années 80, des sections du patro existaient, mais elles ont disparu au fil des ans.

Le plus difficile est évidemment de permettre à ces mouvements de jeunesse de fonctionner avec des animateurs qui prennent le relais et assurent le renouvellement.

Ici à Fauvillers, on démarre avec une équipe jeune, et un staff de parents qui ont envie de s’investir pour plusieurs années.

La nouvelle unité scoute est ouverte à 30 louveteaux (de 8 à 12 ans) et 20 baladins (6-8 ans).

La cheffe d’unité Mélanie Lampe précise: "Pour ce premier jour de rencontre, ils sont déjà 32 inscrits. Deux mini-camps sont d’ores et déjà programmés: les 21 et 22 octobre et 10 et 11 mars et le camp d’été aura lieu du 7 au 14 juillet."

Les jeunes sont encadrés par 9 animateurs: Ethan Wiliquet (Phao), Erwan Remiche (Frère Gris), Aurain Ceurvels (Akela), Augustin Rigot (Valoo), Simon Jodocy (Kaa), Isis Remiche (Ferao), Fanny Renoy (Bagheera), Ambre Ceuvels (Rikki Tikki Tavi) et François des Touches (Rama).