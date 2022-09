Marbehan: Patrick Hernandez et Philippe Lafontaine sur la scène du Marbeland

Un public d’habitués

Cette ambiance déjantée, les spectateurs, pour la plupart des fidèles, en sont très demandeurs. "J’aime bien voir les artistes des années 80, explique une festivalière. Philippe Lafontaine, par exemple, c’est notre jeunesse, ce sont les années folles, il suffit de voir comment tout le monde est déguisé !"

Si les mélomanes nostalgiques sont friands de ces sonorités si particulières, les artistes présents pour l’occasion sont tout aussi motivés. "Le public belge a une vraie réactivité sur ce répertoire des années 80, constate Patrick Hernandez. Le Belge est absolument extraordinaire, il est simple, il a envie de s’amuser, il n’est pas snob du tout. Donc nous, ça nous plaît beaucoup." Un avis qui est partagé par Alec Mansion: "J’appelle ça des célébrations. Finalement, le public chante aussi fort que nous ! C’est ça qu’on aime."

On n’a pas fait le plein de fans cette fois-ci

Après deux ans de Covid et une conjoncture économique difficile, les organisateurs déplorent un manque d’engouement au niveau des entrées, surtout le vendredi. Pour une salle pouvant accueillir 500 personnes, à peine 250 personnes s’étaient déplacées pour applaudir les Liégeois Ykons, et les Virtonnais Triplay, entre autres. Si la jauge a un peu augmenté le samedi, pour atteindre un peu plus de 400 spectateurs, le public présent ressent quelque peu cette diminution. "Les gens reviennent, mais timidement, analyse une spectatrice. On sent que ce n’est pas encore la même chose qu’avant le Covid." Son amie acquiesce: "La dernière fois qu’on l’a fait, en 2019, c’était autre chose. Les gens étaient tranquilles, on s’embrassait. Là, on sent que c’est plus timide. Mais on profite quand même."

Têtes d’affiche et bon goût du pain

Même si la fosse n’est pas pleine, cela n’a pas refroidi les stars des années 80. "C’est tout à fait normal de venir dans des plus petites salles, commente Alec Mansion. C’est comme pour acheter son pain: si tu fais une file de 600 personnes, ou si tu es seul dans le magasin, ce qui est important, c’est le goût du pain. Or, moi, ce que j’aime, c’est partager avec le public. Je dirais même que dans des endroits plus restreints, on a une plus grande qualité de contact."

"Il n’y a pas de lieux qu’on soit obligés d’éviter, conclut Patrick Hernandez. Aujourd’hui, on n’a pas grand-chose de particulier à vendre. On a fait notre carrière, donc on vient surtout partager du plaisir et de la bonne humeur avec le public. Je ne vois pas pourquoi on ne viendrait pas dans des endroits un peu plus confidentiels que Forest National, que l’on fait par ailleurs dans d’autres formules."