Heureux ! On ne peut pas être fatigué quand on fait des choses aussi passionnantes. L’équipe dirigée par Marianne Stevart a beaucoup travaillé, je lui tire un grand coup de chapeau.

Bravo aussi pour la transformation et la décoration du hall polyvalent.

Le projet d’un nouveau hall existe toujours ?

Oui, tout est une question d’opportunités, de subsides ; ce n’est en tout cas pas pour l’année prochaine.

Vous aviez pensé à le situer du côté des ateliers SNCB de Stockem, non ?

On avait évoqué cette situation, à l’endroit de la première Lux Fashion Week. Malheureusement, la SNCB n’évolue pas d’une manière très constructive. On a encore récemment reçu des gens chargés par la SNCB de venir négocier avec nous, mais il n’y a rien. Rien de concret.

La Ville d’Arlon intervient pour 60 000 €

C’est difficile de convaincre et de motiver pour la Lux Fashion Week ?

Oui et non. Ce n’est pas difficile, c’est du travail ; du travail de conviction. Les créateurs sont prêts à recommencer. Déjà samedi, alors que je parlais avec la chorégraphe Frédérique Gillot, des artistes sont venus pour l’édition de l’année prochaine.

Il y aura donc une huitième édition ?

Il y aura une huitième.

Le budget pour la Ville d’Arlon ?

Heureusement que nous avons des sponsors. Pour la Ville, autour de 60 000 €.

Des retombées pour la ville ?

Il y a des retombées pour nos créateurs, pour la ville. J’espère que les gens qui viennent au palais vont aussi dans l’horeca et dans les commerces. C’est l’un des objectifs de la Lux Fashion Week, que de faire revenir du monde au centre-ville. C’est une belle image pour Arlon. Comme le faisait remarquer Thomas de Bergeyck, de RTL, c’est quelque chose qui n’existe pas en province, c’est un événement unique que nous avons créé ici dans le coin. On réfléchit à l’internationaliser. Pas en allant à Paris. On ne commence pas avoir la grosse tête, mais on pense se tourner vers nos amis luxembourgeois pour faire vivre cette Grande Région.