Bande: une rave party, avec 350 fêtards, interrompue par la police

Et dimanche, vers 9 heures, un important déploiement policier a été mis en place par le commissaire Lambert. Plusieurs combis ont convergé vers la carrière dans le but de faire cesser la fête qui se déroulait sans autorisation dans cet endroit privé qui a déjà été le théâtre de pareilles fêtes par le passé.

Quand les policiers sont arrivés sur place, il y avait toujours 350 jeunes en train de faire la fête ou du moins, ceux qui le pouvaient encore.

« Les fêtards sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue doivent se reposer sur place »

L’opération s’est déroulée dans le calme et il n’y a pas eu d’incident comme le précise le commissaire marchois: "Nous avons beaucoup négocié avec eux pour que tout se passe bien. On a fait couper la musique et on a interdit la vente d’alcool. Après quoi, ceux qui étaient en mesure de prendre le volant ont pu repartir, non sans avoir été verbalisés. Pour les autres, pas question de les virer pour des raisons évidentes de sécurité. Ils étaient en effet sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. On les a donc obligés à se reposer sur place. Ce n’est que quand nos services restés là-bas les auront estimés aptes à repartir en voiture sans mettre leur vie ou celle des autres en danger, qu’ils pourront quitter les lieux.", ajoute encore le commissaire.

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux de l’intervention, il y avait là une centaine de voitures immatriculées en Belgique et en France.