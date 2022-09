« C’est la deuxième édition du festival Zéro déchet. Tout a été pris d’assaut, tous les ateliers étaient complets. On est contents, c’est aussi échanger dans la convivialité comme avec ce concert de musique. Ne pas se prendre la tête avec le zéro déchet. On a souvent l’image de bobos, ici on a voulu partager des trucs et astuces dans la bonne ambiance. »