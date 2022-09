Ce sera le 1er et 2 octobre, les Hallucinations, c’est un concept où l’on veut donner une expérience et casser les a priori, explorer un genre musical. Ce dérèglement des sens, des opinions. Le mot « collectives », c’est pour échanger tous ensemble. Le but du festival est d’avoir une reconfiguration de nos opinions et de nos a priori. Cette année, on évoquera la musique électronique.

Une musique qui ne fait pas l’unanimité, une musique techno, house, qui n’a pas toujours bonne presse, donc contrer les clichés ?

Oui, c’est une musique qui a 50 ans, on la résume à Tomorrowland. Une musique riche créée par des gens en blouse blanche, des scientifiques. L’apanage d’une avant-garde dans les années 1960-70. Aujourd’hui, c’est une musique de divertissement, ce qu’on propose, c’est de réexplorer cette histoire pour faire découvrir combien cette musique est un océan.

Pas que du « boum boum » donc ?

Il y aura du « boum boum » pour qu’on danse et qu’on rigole bien, ce n’est pas un événement purement intellectuel, même s’il y aura une musique conceptuelle, une conférence. On aura des artistes belges et étrangers, la projection d’un documentaire qui explore la part des femmes dans le développement des musiques électroniques. La musique électronique, c’est une des premières musiques où les gens vont interagir entre eux, se regarder, c’est en réalité très sensoriel. On va proposer une installation vidéo qui montre comment les gens dansent. Le dance-floor sera vu d’en haut.