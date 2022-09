Dix bancs publics installés dans la commune de Vaux-sur-Sûre grâce aux aînés

Pour cause, dix bancs publics ont été installés dans des villages ou dans la nature avoisinante. "Un banc pour faire une pause, favoriser les rencontres, donner un lieu de repos lors des promenades seul(e) ou en famille, pour écouter et profiter de la nature", a expliqué Marie-José Thiry, présidente du consel consultatif des aînés (CCA) lors de l’inauguration jeudi dernier. Car si les travaux ont été effectués par les ouvriers communaux et le projet financé et chapeauté par la Commune, c’est le CCA qui a porté cette initiative.

Un projet lancé dans le cadre du dispositif Wallonie amie des aînés (WADA), en collaboration avec l’UCL. "Nous vous avons donné une base financière, avec un budget de 12 000€, et vous avez dû faire des choix pour réaliser ce beau projet, a détaillé le bourgmestre Yves Besseling. De plus, c’est l’un des premiers projets participatifs à se concrétiser. Et nous serons amenés de plus en plus à en développer , avec tous les âges."

Bruno Adam, vice-président du CCCA, a précisé le processus: "Nous avons demandé à chaque membre de trouver une dizaine d’endroits qui pouvaient accueillir un banc. Au total, nous avons relevé plus de 90 lieus, mais nous savions que ce n’était pas possible pour tous. Puis, par rapport au budget disponible et sur recommandation de la Commune, nous avons dû sélectionner dix endroits. Ce n’était vraiment pas évident (sourire)."

Où sont-ils placés ?

Pour effectuer ce choix, les aînés ont analysé plusieurs critères, comme la beauté du coin, la mobilité "pour que ce soit aussi accessible aux voiturettes par exemple ", souffle la présidente. ainsi que la localisation. "Certains bancs sont dans des villages, d’autres plus dans la nature, mais pas trop éloignés des habitations, pour que tous puissent y accéder", a ajouté le vice-président.

Pour connaître la localisation précise de ces dix bancs, la Commune propose une démarche sympa: un quiz, sous forme de QCM, demandant de reconnaître chaque endroit sur les photos. À retrouver sur: https ://qz.app.do/quiz-savez-vous-situer-ces-bancs.

Pour ceux qui ne veulent pas passer par ce petit jeu, on révélera tout de même que ces bancs se situent à Bercheux (rue de l’Eau Manchot), Cobreville (Tannerie), Hompré (église), Lescheret (rue du Magérieul), Morhêt (château d’eau), Nives (église), Rosières (lieu-dit "Aux Haches"), Sibret (rue du centre) et Vaux-sur-Sûre (rue de Laneuville et rue du Tombois). Des bancs 100% recyclables "et qui demandent peu d’entretien", a précisé Bruno Adam.

Quant à l’absence de poubelle près des endroits aménagés, loin d’être un oubli, c’est un choix: "Cela amène souvent des déchets aux alentours, nous voulons aussi apprendre aux gens à reprendre leurs déchets et à les jeter chez eux, dans leur poubelle".

Que l’on soit en amoureux pour se bécoter, seul(e), entre amis ou en famille, ces dix bancs vont sans nul doute offrir du repos à bien des gens et même pourquoi pas créer des souvenirs particuliers.

16 ans d’existence

Cette année, le Conseil consultatif des aînés de Vaux-sur-Sûre fête ses 16 ans d’existence. La 1remission date, elle, de 2007, avec les nouveaux noms de rues à trouver pour les villages de la commune. Depuis, ils ont entre autres sorti un livret compilant tous les contacts intéressants pour les personnes âgées et réalisé des enquêtes sociales. Sans oublier des activités dans les écoles comme des jeux et du jardinage.