Bettie, c’est local !

Bettie est une ASBL qui crée des liens entre les "locavores" et les producteurs locaux. Bettie met en œuvre différentes actions dont la vente en ligne afin de favoriser le circuit court et une consommation plus humaine. "Bettie veut privilégier les petites exploitations, de préférence familiales et engagées dans une production durable respectant le vivant." Les produits viennent d’un rayon de maximum 50 km autour d’Attert.