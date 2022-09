Un alcoolique repenti demande la clémence, en appel de police

– "Avant, je buvais énormément. J’avais l’habitude", répond l’Attertois, au teint rougeaud témoignant de son passé avec l’alcool.

– "Où alliez-vous en étant tellement alcoolisé?", s’inquiète le juge.

– "J’allais rejoindre des amis dans une autre fête".

Dieu sait quel aurait été le record absolu de taux d’alcoolémie s’il avait été contrôlé au bout de la nuit.

Il doit rouler en camion pour préparer les funérailles

L’employé des pompes funèbres est défendu par MeJoëlle Saussez qui se lance dans une plaidoirie convaincante, mais qui n’y va pas par quatre chemins pour décrire la situation: "Mon client est un bon ouvrier apprécié de son patron. C’est lui qui précède les cérémonies funéraires. Il arrive en camion pour ouvrir les caveaux, puis les refermer une fois que le cercueil a été descendu. Son permis lui est indispensable. Mais, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous sommes en présence d’un alcoolique. Les faits que vous jugez aujourd’hui et son casier judiciaire en attestent clairement. Douze jours plus tard, un autre dossier avec un délit de fuite a été instruit contre lui."

MeSaussez va en opposition du jugement prononcé en première instance (déchéance du permis, amende et pose d’un alcolock…), non pas pour contester les faits, mais pour obtenir un aménagement de la peine. Le prévenu a pris conscience de l’impasse dans lequel il était tombé. Il a décidé de lui-même de se faire hospitaliser à La Clairière de Bertrix qui traite les assuétudes avec pour finalité l’abstinence totale.

"J’ai manqué de perdre mon emploi, souligne l’alcoolique repenti. Mon patron m’a fait confiance en me permettant de m’absenter deux mois pour suivre ma cure de désintoxication. Je suis suivi régulièrement et mon avocate va vous déposer les preuves que tous les tests sanguins depuis novembre 2021 sont négatifs. J’ai besoin de votre clémence pour ne pas perdre mon emploi."

Yannick Rosart, le représentant du ministère public, a été sensible au dossier présenté et aux pièces fournies. Il ne s’opposera pas à une condamnation avec sursis et à la suppression du placement de l’alcolock.

Le président du tribunal prononcera son jugement le 19 octobre.