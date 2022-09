Après la remise officielle de l’épée par la bourgmestre Catherine Mathelin qui a notamment souligné la chance de se trouver dans ce superbe cadre de la vallée de la Vierre tout en relevant les principes fondamentaux d’un tel rassemblement dans un contexte historique et promotionnel pour la commune d’Herbeumont, le grand maître Fauconnier Joseph Timmermans a ouvert la séance de ce 32e chapitre de la confrérie. "C’est la reprise de notre chapitre depuis trois ans et nous reprenons sur de bonnes bases, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que lors des précédentes éditions", a-t-il reconnu.

Présent aux côtés des membres de la confrérie et des confrères invités, André Malarmé, représentant et président du Royal Conseil Noble de la province de Luxembourg et président du Grand Conseil des Traditions gastronomiques Wallonie-Bruxelles, a pris place au-devant de l’assemblée.

Les intronisés cuvés 2022

Mise en avant tout d’abord pour deux carabins d’honneur: Jean-Louis Poos et Claude Jacques. Ce dernier recevant le diplôme de "Carabin d’honneur" en l’absence pour raison de santé du premier nommé.

Appel fut ensuite lancé aux intronisés civils avec pour débuter un trio Rixhon puisque Bertrand, Jonathan et Gégori Rixhon ont été les premiers à déguster l’Herbamour et le pâté des carabins, deux produits que défend la confrérie. Tout cela avant de recevoir médaille et diplôme tout en prêtant serment de fidélité à leur nouvelle confrérie.

Ce sont ensuite Kenny Latomme et Claude Penders qui ont été intronisés en suivant le même rituel. Et pour clôturer les intronisés civils, la "surprise du chef" en la personne de Michel Boreux qui s’est plié au même rituel au sein de son propre établissement après avoir écouté son CV préparé par le grand maître Agronomix, Alain Istace.

Place en fin de "cérémonie" à l’intronisation pour les différents confrères présents lors de ce chapitre: Marcel Remacle (confrérie Saint Arnoul de Chiny), Martine Clementz (confrérie des Arbalestriers de Neufchâteau), Alain Deville (confrérie du Maitrank d’Arlon), André Malarmé (confrérie d’Ill Crass D’Jotte d’Houffalize), Freddy Volvert (confrérie Le Glorieux Saint Hubert de Harre), Marylène Parmentier (confrérie Les Disciples de Faustine de Goronne) et Jean-Louis Lambrechts (Confrérie des Compagnons de la Couille de Suisse de La Louvière).

Pour chacun de ces intronisés venant des confréries amies, un large et humoristique CV leur a été proposé de la bouche de Michel Vandesande, Grand Maître Navigateur.

Gentes dames chevaliers et carabins

Pour l’heure, la confrérie des Carabins d’Herbeumont compte en son sein neuf gentes dames et neuf grands maîtres: Yvonne Stroeykens, Danielle Denis, Anne Behets, Gertrude Timmermans, Béatrice Pigeon, Monique Mouchenier, Catherine Mathelin, Christelle Menard et Julie Boulanger constituent les "Gentes Dames Chevaliers".

Pour les Grands Maîtres Carabins, ils sont également neuf à porter leur titre respectif: Pierre Fançois (Grand Maître Echanson), Bernard Rixhon (Grand Maître Procureur), Jean-Marie Moncousin (Grand Maître Connetable), Jules Libouton (Grand Maître Barbier), Alain Istace (Grand Maître Agronomix), Mathieu Henry (Grand Maître des Ondes), Jérôme Dieu (Grand Maître Sommelier), Joseph Timmermans (Grand Maître Fauconnier) et Michel Vandesande (Grand Maître Navigateur).