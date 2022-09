On ne vous parle même pas des retards, juste espérer entrer dans le wagon.

Les voitures de la SNCB faisaient penser à des boîtes à sardines. Robin n’est plus à l’unif, mais de mémoire d’étudiant, il n’avait jamais vu cela.

"On est arrivé à Jemelle à 18h30. Quand le train est entré en gare, il était complètement bondé. On a fait plusieurs wagons. On ne savait plus rentrer. Finalement au dernier, on s’est dit “On va rentrer coûte que coûte!” Les gens étaient assis dans le couloir. À Marloie, on était tous debout."

On imagine la réaction d’autres ne voulant pas se choper le Covid! Dans sa jeunesse, Robin était un habitué de ce sport dominical qui gâche la fin du week-end: "Autant de monde, c’était la première fois!"

Ce jeune adulte de partager le sentiment estudiantin et fataliste ": Q uand on était étudiant, on savait qu’on n’aurait pas de places assises, mais je n’ai jamais vu des gens collés comme cela."

Le Luxembourgeois de se résigner: "Je n’ai pas entendu de gens qui râlaient, les étudiants savent qu’ils doivent prendre leur mal en patience. Par contre à Ciney, j’en ai vu beaucoup qui sont restés sur le quai et n’ont pas su monter"

Parait que c’était la "semaine de la mobilité"

Réseau Express: «Étudiants, étalez vos retours»

"Forcément, la rentrée scolaire est une période d’ajustement", dit Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC.

Et comment se passera mon retour dimanche? C’est la crainte d’étudiants luxembourgeois? Certains ont joué des coudes pour entrer dans le bus dimanche dernier à la gare d’Arlon. Cet étudiant en dernière année à l’ULg témoigne: "Je suis arrivé pour prendre le bus de 18h40, il y avait vraiment beaucoup de monde. Les gens râlaient, on sentait une certaine tension, tout le monde n’était pas sûr de prendre le bus. Cela poussait. On a forcément envie d’avoir une place assise et de ne pas passer deux heures debout. Une partie des étudiants ont dû pourtant le faire."

"Les bus sont bondés, je prends la voiture. Regardez, il y a encore une grève mercredi!", dit l’Arlonaise Lætitia.

Avec un abonnement annuel 12-24 à 12 €, au prix de l’essence ou du diesel, d’autres n’ont pas le choix de faire le sacrifice.

Face à ce manque d’offres dimanche, le directeur marketing du TEC, Stéphane Thiery observe: "On ne peut pas anticiper le comportement de mobilité à la rentrée, on le connaît quand les gens prennent le transport. Ce ne sont pas des transports avec inscriptions, on ne réserve pas son transport en commun. Forcément, la rentrée scolaire est une période d’ajustement."

12 euros pour un an

Le patron de la com des TEC concède que le tarif bon marché de l’abonnement étudiant à 12 euros pour l’année pourrait avoir ses effets. "C’est sûr quand il y a une opération intéressante; qui ne double pas le train, mais le complète, une demande du gouvernement pour les 12-24 à 12 euros, on voit son impact maintenant sur le réseau."

Un bus supplémentaire? "Les étudiants ne sont rentrés à l’unif que lundi! On ne peut pas dire que c’est récurrent! On leur conseille de regarder les horaires et d’étaler tant que possible leur retour. Pour que tout le monde ne se retrouve pas à 18h pour rejoindre Liège. Cela vaut la peine de partir un peu plus tôt si c’est possible. À chaque rentrée scolaire, on regarde, on ajuste et on voit ce que l’on peut faire. On essaie de mettre nos bus, là où l’on en a le plus besoin."

Un casse-tête pour les TEC face au manque de chauffeurs? "C’est sûr que cela ne nous aide pas. Je sors d’une réunion à ce sujet. C’est une tendance généralisée en Europe. On redouble d’effort avec le Forem pour montrer que ce métier a un attrait."

Que se passerait-il en cas d’accident d’un bus bondé? "Le TEC dans les prescrits légaux de sécurité en matière de personnes n’est jamais en surcharge. On ne dépasse jamais l’autorisation de charge. De cette ligne, on en a encore parlé cette semaine, on bien conscients, mais c’était la rentrée. On va continuer à sensibiliser les étudiants pour qu’ils n’arrivent pas tous en même temps. Je ne fais aucune promesse, mais on va analyser, le TEC n’est pas insensible, le TEC est au courant, le TEC réfléchit et en aucun cas, le TEC n’est au-delà des limites légales du nombre de personnes."