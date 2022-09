Attendu en début de séance, le bourgmestre Pierre Henneaux n’est jamais arrivé.

Quant aux membres de la minorité, seuls Didier Neuvens et Dominique Penoy étaient au rendez-vous, les autres étant absents pour diverses raisons privées. Lors du point sur le renouvellement du contrat éclairage public avec Ores, Dominique Penoy a soulevé une question d’actualité. "Suite à la crise énergétique, ne serait-il pas venu le temps de prendre des mesures afin de faire des économies ? On pourrait couper l’éclairage public une partie de la nuit ou peut-être ne garder qu’un éclairage sur deux ?". La majorité est bien sûr d’accord d’agir et estime que c’est le bon moment.

"C’est en cours de réflexion, souligne l’échevin Patrick Pierlot. Nous réfléchissons déjà aussi sur les futures décorations de Noël, bien que nous soyons passés au LED récemment. Nous allons voir ce qu’il est possible de faire car le réseau dépend sans doute des communes limitrophes." L’échevine Anne Henneaux fait remarquer que lorsque l’éclairage public est fermé pour un événement sur le territoire communal, cette fermeture a un coût. À voir donc ce qu’il sera possible de réaliser dans les semaines à venir.

Parmi les autres points à l’ordre du jour, on a notamment voté l’engagement de la commune au contrat de rivière Lesse.

Plusieurs marchés publics ont également été votés. L’un pour des travaux à l’école de Vesqueville où la toiture de la façade arrière sera remplacé, un autre pour l’extension de l’école de Poix et un dernier concernant divers entretiens de voiries pour l’année 2023.