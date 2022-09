Le papa est effondré, se console avec quelques verres d’alcool. Rien n’y fait, les idées noires lui font imaginer un suicide. Il passe un coup de fil à sa mère qui le persuade de venir s’installer chez elle à Hondelange (Messancy) dans le sud de la province, à 83 km de Montleban. Éméché, il prend malgré tout le volant. À 3 km de la maison de sa maman, il s’endort. Sans qu’il s’en rende compte, sa voiture grimpe sur un rail de sécurité.

La loi interdit au juge de supprimer les sanctions

Le casier judiciaire du Montlebanais n’est pas vierge. Deux condamnations pour alcoolémie au volant (de 0,51 mg par litre de sang et de 0,67 pour la seconde), le placent au rang de récidiviste auquel le juge ne peut plus accorder de mesures de clémence.

Avec son avocat, MeStephan Georges, il fait opposition à un jugement de première instance où il a été condamné à une déchéance du permis, à une amende et à la pause d’un alcolock empêchant de reprendre le volant en étant sous l’influence de l’alcool. "Mon client veut rester à Montleban pour ne pas être trop éloigné de ses enfants qui sont maintenant installés près d’Houffalize, plaide l’avocat. Or, il est éducateur dans un établissement spécialisé et n’a aucun moyen de transport collectif pour effectuer le trajet matin et soir. Le week-end, quand il a ses enfants, il doit les conduire à droite et à gauche. De sa propre initiative, il s’est fait hospitaliser deux fois à Lierneux pour combattre son addiction à l’alcool. Il est maintenant totalement abstinent."

Le ministère public a immédiatement relevé que les nouvelles dispositions légales ne laissaient aucun choix au juge en cas de double récidive. Il ne peut déroger aux sanctions.

Le juge Philippe Nazé a repris le relais de la plaidoirie de MeGeorges: "Il n’y a qu’une seule solution pour que le tribunal puisse vous aider. Si vous revenez avec un dossier solide (des attestations de Lierneux, des tests réguliers prouvant votre abstinence…), le tribunal pourrait éventuellement vous accorder une suspension du prononcé."

Le papa largué reviendra le 15 mars 2023 avec les pièces de son dossier.