Pas de championnat d’Europe de VTT à Houffalize en 2024

Une décision obscure, selon l’échevin des Sports Marc Knoden. "Nous avons été informés par un média spécialisé en cyclisme de cette désignation. Il n’y a d’explication cohérente à cette décision car la Roumanie n’a aucune expérience dans la matière et n’a pas encore fixé d’endroit pour l’épreuve. Il nous est donc interdit de poser notre candidature au vu de cette décision unilatérale. On essaye de comprendre."

« Irrespectueux du travail fourni »

Un choix d’autant plus regrettable au vu du travail déjà fourni au niveau de la candidature belge. "Nous travaillons dans l’ombre sur ce dossier depuis un an, a ajouté Marc Knoden. Que ce soit sur le plan technique, le plan financier mais aussi au niveau des trois cabinets ministériels compétents. On était d’ailleurs tout proche de l’octroi d’un subside conséquent au vu du droit d’inscription qui se chiffre à 200 000 € pour l’Union européenne de cyclisme et 30 000€our la Fédération belge. Nous sommes très déçus."

Et Marc Caprasse d’ajouter: "Nous avons déjà prouvé qu’Houffalize était capable d’organiser ce type d’événement international. La manière dont les choses se sont déroulées est déplorable et irrespectueuse au regard du travail fourni par les bénévoles."

Le timing de ces championnats d’Europe aurait été parfait au niveau du calendrier vu qu’il s’agira du dernier gros rendez-vous VTT avant les Jeux Olympiques de Paris. Le gratin européen aurait donc été présent afin de glaner des points UCI avant les JO. En 2026, le Portugal sera en charge de l’organisation de l’événement.

Championnats de Belgique

Houffalize accueillera néanmoins les championnats de Belgique VTT en 2023, comme ce fut le cas l’année passée sur les hauteurs de Certomont. Un budget de 10 000 € est prévu pour la Fédération cycling, en partenariat avec le club de VTT houffalois.