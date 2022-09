Lux Fashion Week : le chien de Bastien Sébillot défile avec du vernis aux griffes !

Kathleen Guérisse, elle, ajuste une jupe de 100 m de tulle.

Toute première fois

La jeune Moira est à sa toute première LFW. Elle vient juste sortir de l’école mais a déjà ouvert sa boîte à Paris. Chez elle, une émotion vraie. Fière de montrer sa tringle qu’elle dédiera sur le catwalk à sa maman: "C’est ma collection Rêvasse pour emmener les personnes à croire en elles. Je l’ai dédiée à ma maman pour son soutien et son énergie. J’espère qu’elle sera fière ce soir !"

Zen, soyons zen

Bastien Sébillot est d’une zénitude à toute épreuve: il fait des poutous à son chien Oups qui est un peu la star des coulisses.

Avec son manteau en fausse fourrure récupérée chez un grand créateur, le toutou s’apprête à faire sensation sous les spotlights. Le designer fera défiler son animal de compagnie, le chien aura même l’élégance d’arborer du rouge aux ongles ! Coquet, le clébard !

On se croirait à la NASA

Au stand des étudiants de coiffure de l’Itela, l’Institut technique Étienne Lenoir d’Arlon, on se croirait à la NASA, un casque chauffant portable donne bien chaud à un modèle. Instagram est à chaque coin, les modèles patientent durant la séance de maquillage. Un travail d’orfèvre que le maquillage d’artiste de Magali Piette, "On a compté une heure par modèle !"

Un mannequin de 1 m 60

Jeanne est mannequin novice de 16 ans, pas peu fière de défiler devant 1 000 personnes. "Je pensais être trop petite avec mon mètre soixante, mais j’ai été prise." Sa copine Mélissa dansera. Elles ont des étoiles plein les yeux. C’est ça aussi la LFW.

Si blush et gloss s’activent devant les miroirs, ce qui étonne le plus: cette ambiance de retrouvailles, mêlée d’agitation et d’euphorie. On n’a pas senti cette rivalité d’être la plus belle. "Des coucous, les filles", un peu partout ! Un bouchon de crémant pète. De quoi se booster avant de monter sur le podium.