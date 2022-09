Lux Fashion Week: des strass, des paillettes et du style pour le grand défilé (vidéo & photos)

Lux Fashion Week 2022 à Arlon ©Jacques Duchateau

Alain Tholl et Thomas de Bergeyck en maîtres de cérémonie

La soirée débute à l’heure, vers 20 h 15, sous les applaudissements du public. Cette année, Alain Tholl et Thomas de Bergeyck introduisent cette nouvelle édition en compagnie du bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus et Daniel Lapraille, chef d’édition de l’Avenir du Luxembourg. "C’est une belle opportunité pour les créateurs, pour qu’ils puissent montrer leurs œuvres et toujours essayer de ramener du monde au centre-ville. Les artistes seront là tout ce week-end au palais, d’ailleurs", a déclaré le bourgmestre d’Arlon. Daniel Lapraille a lui ajouté que "cette proximité, c’est notre ADN à l’Avenir. On accompagne les Luxembourgeois dans les moments heureux et malheureux au quotidien"

Lux Fashion Week 2022 à Arlon ©Jacques Duchateau

Que dire de ce défilé qui était définitivement à la hauteur des attentes ! Bastien Sébillot et ses tenues volumineuses et flashy. Même son petit chien a participé au défilé ! Du jeans, des patchworks de couleurs dans un style classique, mais osé pour Catarina Dos Santos. Moïra Chopin et Julie Alexandre ont impressionné l’assemblée avec cet accent mis sur l’élégance, également. Dans le public, les visages sont expressifs: stupéfaction, admiration et parfois un peu de réticence. On ne peut plaire à tout le monde !

Lux Fashion Week 2022 à Arlon ©Jacques Duchateau

On notera aussi les prestations de Damien Ducobu et ses chapeaux et bonnets assortis ou encore Théo Auquière et son défilé… en bottes faites en caoutchouc noir ! Isabelle Thomas et Dominique Lorant ont manié avec brio cette couleur et le contraste noir et blanc, d’ailleurs. L’ambiance est montée d’un cran avec Loubna Jaafari qui a fait défiler ses mannequins d’une manière moins conventionnelle, en danse et en musique. La fin du défilé était grandiose. Marie Schweisthal, habituée de la Lux Fashion Week depuis le début, nous a proposé des tenues de grande qualité avec des plumes et un style proche de Black Swan. Elle a d’ailleurs été très applaudie par les spectateurs. La soirée s’est clôturée avec Hélène Guiot et son défilé tout en sensualité qui rappelle les années folles et surtout Kathleen Guerisse qui a illuminé le catwalk avec ses tenues extravagantes et son maquillage à outrance. Aucune chute, aucune lenteur et aucune fausse note pour cette édition 2022.

L’artiste burlesque Lolly Wish participait au défilé. ©© Jacques Duchateau

Lux Fashion Week 2022 à Arlon © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau