L’engouement pour l’abonnement annuel à 12 €, «un bon signe»

L’abonnement annuel à 12 euros, ne met-il pas le TEC en difficulté ? Philippe Henry observe : « Pour un ministre de la Mobilité, l’engouement constaté est avant tout un bon signe et la preuve que le redéploiement du réseau Express répond à des besoins locaux spécifiques. Le fait que les étudiants puissent en bénéficier pour 12 euros par an contribue encore, bien sûr, à ce succès et on note clairement un changement d’habitude de déplacement chez les jeunes, ce qui est un objectif de la mesure. S’il s’avère qu’à certains moments, la capacité des bus est insuffisante, nous pourrions la renforcer, comme nous l’avons déjà fait l’année dernière pour le dernier bus du soir. Mais nous devons bien entendu évaluer la situation avec l’opérateur. »