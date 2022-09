Le brame du cerf fait chanter nos forêts luxembourgeoises : explications et infos pratiques pour aller l’écouter

Une parade et des rites

Les âmes romantiques vont prendre un coup: "Les cerfs restent entre mâles durant toute l’année, tandis que les biches vivent avec les faons, explique Harry Mardulyn, naturaliste chez Natagora. Ils ne se mélangent que pour la période de reproduction."

À la mi-septembre, la testostérone des mâles monte en flèche: le cerf se met alors en quête d’un groupe de biches pour assurer sa descendance. "Il n’y a pas une harde de biches par individu, une compétition va donc s’installer entre les mâles. Le brame fait partie de cet affrontement: ils essayent de s’imposer en montrant qu’ils sont plus puissants que leurs adversaires. Le plus fort va faire reculer les autres, qui resteront autour mais à distance."

Parfois, bramer ne suffit pas. Les cerfs vont alors s’affronter dans une parade très ritualisée. "Ils font parfois ce qu’on appelle “la marche parallèle” ; ils marchent cote à côté en se défiant du regard, pour s’évaluer. Ils finissent par se faire face et combattent. Cela ne dure généralement pas longtemps, mais c’est très impressionnant. Alors le cerf dominé se replie. Cela se finit rarement avec des morts, même si de graves blessures peuvent arriver. Ou pire: leurs bois s’entremêlent et ils meurent car ils ne savent se dégager. Mais cela reste exceptionnel."

Épuisé et affamé

Le roi de la forêt sort de cette période de reproduction épuisée et affamé. Le cerf qui a pris possession d’une harde de biches, appelé "maîtresse de place", n’a aucun répit. "Il passe son temps à tourner autour de sa harde et à en garder le contrôle ; les autres mâles vont sans cesse essayer de s’en emparer et les affrontements sont quotidiens. Il ne mange plus pendant des semaines. Entre les combats avec ses adversaires et la saillie de toutes les biches de la harde, il ne prend pas le temps de se nourrir et va souvent jusqu’à l’épuisement."

Les jeunes s’entraînent

Si le brame du cerf est un mois d’affrontement entre les plus puissants rois de la forêt, les jeunes mâles ne se risquent pas à se mesurer aux adultes. "Ils se défient également pendant la période, mais c’est plutôt un jeu, ce sont des petits affrontements où ils font surtout claquer leurs bois. Ils brament également un peu mais cela n’a pas d’impact sur la période de reproduction. Ils n’osent bien sûr pas se mesurer aux adultes. Alors ils s’entraînent."

Durant un mois, nos forêts danseront ainsi au son du brame, avant que les femmes et les enfants s’en aillent vivre de leur côté tandis que ces messieurs resteront entre eux jusqu’à la prochaine période de reproduction. Ils chercheront alors d’autres hardes de biches, la fidélité n’existant pas chez eux. Un début de réponse à ceux qui ont passé leur enfance à se demander pourquoi Bambi n’avait jamais rencontré son père.