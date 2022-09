Lancement ce vendredi soir de la Lux Fashion Week à Arlon

Un duo de présentateurs

Ceux qui n’ont pas obtenu leur ticket pourront tout de même suivre le défilé en live sur la page Facebook de la Ville d’Arlon, de la Lux Fashion Week et de TVLux.

Un défilé présenté par le Stabulois Alain Tholl, détenteur et directeur artistique de la Maison Roger et chroniqueur sur RTL. Il sera accompagné de Thomas de Bergeyck, journaliste et chroniqueur sur la chaîne privée belge également.

À l’issue du défilé, la soirée se poursuivra dans une ambiance lounge avec la présence d’un DJ. Pour rappel, des navettes gratuites de bus circuleront au départ du centre commercial de l’Hydrion vers le hall polyvalent de 19h à 20h30, et du hall polyvalent vers l’Hydrion entre 22h et 23h30. Le parking de la SNCB situé derrière la gare est également mis à disposition gratuitement ce vendredi soir.

La suite au Palais

Samedi 24 et dimanche 25 septembre, les créateurs se retrouveront au Palais pour le Lux Fashion Store, de 14h à 18h. L’occasion de voir de près les collections présentées lors du grand défilé, d’essayer et pourquoi pas de se faire plaisir. Le Palais sera également occupé par des artisans. Ils proposeront des chapeaux, foulards, bonnets, turbans chimio, bijoux brodés à la main, en plumes, en argent et pierres précieuses, un travail du cuir, des vêtements en cachemire, de l’upcycling vintage.

Les élèves de la section "habillement" de l’INDA participent également au Lux Fashion Store où ils présenteront leur projet autour de la trousse-pochette réalisées en matériaux de récupération.

L’édition 2022 de la Lux Fashion Week se terminera dimanche avec le défilé des commerçants, dès 17h au Palais. Tous ces événements sont gratuits.

www.luxfashionweek.be