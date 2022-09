La vente de la laiterie de Chéoux: la polémique enfle entre la majorité et le conseiller Dominique Sonet

Intermédiaire

Le nom du conseiller, s’il n’est pas cité, est connu. Et pour cause: lors du dernier conseil communal, la majorité, par la voix du bourgmestre Cédric Lerusse, avait déjà fustigé l’attitude de ce conseiller, à savoir Dominique Sonet. Ce dernier, à titre personnel, revient sur ce conseil: "De façon surprenante, je me suis fait prendre à partie pour un dossier qui relève du domaine privé, plus spécifiquement, de mon activité d’agent immobilier", dit-il, regrettant que le huis clos ait été prononcé au moment où il a voulu réagir. Son rôle, rappelle-t-il, est celui d’un "intermédiaire d’un vendeur. La décision finale lui revient."

Déontologie

Sur le plan déontologique, Dominique Sonet assure qu’il n’y a aucun souci et que toutes les règles ont été respectées. Il affirme: "Les informations quant à l’avancement du dossier ayant toujours été transmises de façon tout à fait transparente par le vendeur directement au bourgmestre." Notant qu’il porte un intérêt à ce type de vente, notamment celui de Chéoux, étant domicilié dans la commune, il décoche une flèche à la majorité: "La Commune pendant de nombreuses années n’a guère manifesté d’intérêt pour l’acquisition du site. Soudainement, à l’écho d’une vente prochaine, elle a un sursaut d’intérêt interpellant. Non, les règles en matière de vente immobilières ne proposent pas cet attentisme ou dilettantisme s’apparentant à de l’amateurisme. Oui, j’ai assumé mon job." Pas certain que du côté du pouvoir en place, on partage cette vision des choses.