Consultez l’app SNCB…

La porte-parole Marianne Hiernaux d’ajouter: "Un train déforcé, avec moins de voitures, en raison d’une panne technique ou un aléa technique sur le réseau peut donc en effet avoir un impact sur les voyageurs. La SNCB est donc bien consciente que cette ligne est plus chargée à certaines heures les vendredis et dimanches soir". Alors on fait quoi? "Afin de répondre à cette demande structurelle élevée, la SNCB a ciblé plusieurs trains et y a intégré du matériel double étage. Grâce à une analyse quotidienne des taux d’occupation. Deux trains P étudiant circulent depuis le 11/09 le dimanche soir. Le premier dessert Namur, Gembloux, Ottignies Louvain-la-Neuve, Etterbeek, Bruxelles, soit les grands sites d’universités. Le second opère la liaison Arlon-Libramont-Liège. La SNCB met en œuvre ce qui est logistiquement faisable afin de répondre à la demande. Ceci dans un contexte de travaux de modernisation de la ligne menés par le gestionnaire de réseau qui impliquent une circulation à voie unique sur certains tronçons. Nous conseillons aux voyageurs de préparer leur voyage en consultant l’app SNCB et sa fonction movesafe qui indique l’occupation du train."